LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in DIRETTA | si riparte Aicher insidia Shiffrin

In diretta dall'Are 2026, gli atleti sono tornati in pista per la seconda frazione dello slalom, tracciata dall'allenatore della Svizzera. Aicher si sta muovendo con determinazione, cercando di insidiare la leader, mentre le telecamere e i commentatori seguono passo dopo passo l'andamento della gara. La competizione continua con attenzione e attesa tra gli appassionati di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Seconda frazione che è stata tracciata da Christian Brill, allenatore della Svizzera. 12.17 La startlist della seconda manche: 1 46 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA 53.34 3.12 30 Rossignol 2 20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 53.24 3.02 29 Atomic 3 28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 53.18 2.96 28 Atomic 4 36 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 53.14 2.92 27 Kaestle 5 29 307493 ANDO Asa 1996 JPN 52.95 2.73 26 Atomic 6 26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 52.92 2.70 25 Salomon 7 38 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 52.86 2.64 24 Rossignol 8 19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI 52.84 2.62 23 Head 9 54 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA 52. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: si riparte, Aicher insidia Shiffrin Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Fra poco le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10. LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Tre azzurre qualificate. Seconda manche alle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; RECAP! McGrath ce la fa e vince! Poi Kristoffersen e Brraathen. LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa ... oasport.it Coppa del mondo, slalom femminile di Are: la prima manche LIVE alle 9.30Sette italiane partecipano allo slalom di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Riflettori puntati su Lara Della Mea, ci si attende una bella prova anche da parte di Martina ... sport.sky.it Il Campionato Nazionale Slalom fa tappa in Sardegna: lo Slalom Guspini-Arbus, in programma il 16 e 17 maggio, sarà la prima delle due prove che si correranno nell'Isola Importante riconoscimento per lo Slalom Guspini-Arbus. La 15ª edizione della gara, 4° facebook