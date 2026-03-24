LIVE Sci alpino Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | fantastica Anna Trocker! Manche all’attacco e primi punti in Coppa del Mondo!

Viene segnalata la gara di slalom femminile a Lillehammer del 2026, trasmessa in diretta. Anna Trocker ha disputato la sua manche con un attacco deciso e ha ottenuto i primi punti in Coppa del Mondo. Sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e i pettorali di partenza. La diretta del gigante maschile è prevista alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 13:51 Lena Duerr termina settima con un ritardo di +1.15. Nuova posizione recuperata dall’azzurra. 13:49 La francese McFarlane passa al comando con 28 centesimi su Anna Trocker. 13:47 La svedese Aronsson Elfman non riesce ad incidere e conclude in quarta posizione con +0.45. 13:46 La lettone Germane chiude con +0.58 di ritardo ed è quarta. 13:45 Discesa fantastica dell’azzurra che con una progressione inesorabile si porta in testa e conquista i primi punti in Coppa del Mondo. 13:44 L’azzurra recupera con una prepotente parte centrale, commette un errore, ma è prima con 23 centesimi di vantaggio!! 13:43 Anna Trocker perde il vantaggio al primo intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: fantastica Anna Trocker! Manche all’attacco e primi punti in Coppa del Mondo! Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker nelle 15! Shiffrin domina, alle 13.30 la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. Aggiornamenti e notizie su Anna Trocker Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker conquista il secondo oro con oltre 2 secondi di vantaggio!; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, startlist, streaming; STRABILIANTE! Anna Trocker, bis d’oro ai Mondiali juniores! Più di 2 secondi su tutte in slalom!; Due ori importanti ai Mondiali, le Finali sono il premio più bello: Anna Trocker festeggia il trionfo in slalom. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: fantastica Anna Trocker! Manche all’attacco e primi punti in Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 13:39 La svedese Oehlund accumula ... oasport.it Quando parte Anna Trocker nella seconda manche dello slalom di Lillehammer: orario esatto, tv, streamingA partire dalle ore 13.30 inizierà la seconda manche dello slalom speciale femminile di sci alpino, che a Lillehammer (Norvegia) assegnerà il successo ... oasport.it Voti altissimi - e non poteva essere altrimenti - per Federica Brignone, Giovanni Franzoni, la trentina Laura "Lolli" Pirovano e Dominik Paris, molto bene anche Sofia Goggia, annata super la giovane promessa azzurra Anna Trocker Leggi l'articolo tinyurl. - facebook.com facebook Anna Trocker qualificata per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggia - x.com