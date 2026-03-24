LIVE Sci alpino Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Anna Trocker nelle 15! Shiffrin domina alle 13.30 la seconda manche

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 11:16 Emma Aicher non molla la presa ed è quarta con un ritardo di +1.38. 11:15 Mikaela Shiffrin conferma, ancora una volta, di essere la più forte e chiude la prima manche con 1”10 di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener. 11:13 Trocker scia con tenacia, inanella ottime sequenze e centra la prima qualificazione della sua carriera ad una seconda manche di una gara di Coppa del Mondo. 11:12 L’azzurra mostra buona attitudine e chiude quindicesima con +3.01. 11:11 Anna Trocker è in ritardo di +1.73 a metà gara. 11:10 La francese Lamure chiude la sua prova con +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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