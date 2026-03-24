LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 2-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 4-8 allungano gli umbri!

Nella partita di volley tra le squadre di Las Palmas e Perugia, il risultato finale è di 2-2. Nel corso dell'incontro, gli umbri sono riusciti ad allungare sul punteggio, portandosi a 4-8. La gara fa parte della Champions League volley 2026 e viene trasmessa in diretta. Contestualmente, è possibile aggiornare la partita tra Conegliano e Novara, in programma dalle ore 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 5-8 Rousseaux trova il punto con un attacco in pipe potente verso zona 1. 4-8 Plotnytskyi trova l’aceeee! Il nastro dà una mano a Perugia e rende impossibile la ricezione al Las Palmas! 4-7 BEN TARA! Attacco in diagonale potentissimo verso zona 1! Scappa adesso Perugia. 4-6 Finalmente un muro! Semeniuk chiude la parallela e non fa passare l’attacco di Walla! 4-5 Lunga la battuta di Bruno. 4-4 Plotnytsskyi manda lungo il contrattacco! Occasione ghiotta non colta dall’ucraino che sbaglia l’attacco in diagonale da posto 4. 3-4 Parallela di Plotnytskyi che ringrazzia Walla per la svassogliata in una difesa fattibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 2-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 4-8 allungano gli umbri! Articoli correlati LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-1 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 21-25 gli spagnoli allungano il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 Spencer! Primo tempo profondo! Si va al quarto set! 21-24 Muro di Loser! Non passa l’attacco di... Leggi anche: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-19 gli umbri alzano il ritmo! Altri aggiornamenti su LIVE Guaguas Las Palmas Perugia 2 2... Temi più discussi: LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: attenzione agli spagnoli guidati da Juantorena; Quarti, andata | Guaguas Las Palmas - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League: Perugia a Las Palmas per l'andata dei quarti; Live Mladost Zagabria - Budva - CEV Champions League uomini: Punteggi & Highlights Pallavolo - 26/09/2024. LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 1-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 9-11 avvio di set equilibratoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 12-12 Dzavoronok manda a rete la battuta. oasport.it Guaguas Las Palmas-Perugia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingOggi martedì 24 marzo (ore 20.00) si gioca Guaguas Las Palmas-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Dopo aver ... oasport.it LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata in Spagna contro Juantorena - x.com Guaguas Las Palmas 24 marzo 20:00 Gran Canaria Arena Sky Sport e DAZN #BlockDevils - facebook.com facebook