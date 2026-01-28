LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-19 gli umbri alzano il ritmo!

Perugia batte Guaguas Las Palmas 2-0 e mantiene il ritmo nella Champions League volley 2026. La squadra italiana ha vinto il primo set 25-19, grazie a un punto rocambolesco di Ben Tara, che ha infilato l’attacco tra muro e rete. Spencer ha tentato di difendere con il piede, ma il punto ha fatto la differenza. La partita procede con i padroni di casa che cercano di consolidare il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Punto rocambolesco di Perugia! L'attacco di Ben Tara si infila fra muro e rete, Spencer però prova a difenre col piede. Il suo recupero sorvola a rete e finisce fuori di pochissimo. 0-4 Ancora un errore di Perugia! Out l'attacco in diagonale verso zona 1 di Ben Tara! 0-3 Ricezione lunga di Ishikawa, Bruno ne approfitta e schiaccia subito a terra. 0-2 Murone di Bruno! Non passa il tentativo in diagonale di Ben Tara! 0-1 Bella diagonale stretta di Wallison da posto 2! COMINCIA IL TERZO SET 25-19 Ben Tara! Chiude il set il tunisino con un colpo fasciato che passa sopra il muro e cade in mezzo al campo! Un attacco da Beach volley che vale il set per gli umbri! 24-19 Muro di Loser! Non passa l'attacco di Wallison! Set point per Perugia! 23-19 Ishikawa! Che bravo il giapponese che rallenta la rincorsa e passa in mezzo al muro! 22-19 Mani fuori del muro spagnolo sul primo tempo di Russo! Che set per il centrale azzurro! 21-19 Ace di Spencer! Zona di conflitto gra Gaggini e Ishikawa! I due si guardano e la palla cade a terra.

