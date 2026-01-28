LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 21-25 gli spagnoli allungano il match!

Questa sera, la partita tra Perugia e Guaguas Las Palmas si conclude con il risultato di 2-1 in favore dei locali. Gli spagnoli avevano vinto il primo set 21-25, ma i padroni di casa sono riusciti a ribaltare la situazione e portarsi a casa il secondo e il terzo set. La sfida è stata intensa fino all’ultimo punto, con un match molto combattuto e punti decisivi come il muro di Loser che ha impedito all’attacco di Juantorena di passare. La gara, valida per la Champions League 2026, si è

21-25 Spencer! Primo tempo profondo! Si va al quarto set! 21-24 Muro di Loser! Non passa l'attacco di Juantorena! 20-24 Lunga di poco la battuta di Bruno. Se ne va il primo set point. 19-24 Wallison porta gli spagnoli al set point con il pallonetto sopra il muro! 19-23 Ben Tara ancora a segno in parallela. Uno dei pochi positivi in questo set. 18-23 Bruno passa ancora con il colpo in parallela da posto 4! 18-22 Muro di Spencer! Non passa il primo tempo al cenro di Russo. Si fa dura adesso per Perugia! 18-21 Trova ancora il mani fuori Bruno nonostante l'alzata staccata da rete! 18-20 Ben Tara con il colpo d'astuzia! Scambio lunghissimo chiuso da un pallonetto dietro il muro dell'opposto! 17-20 Gran botta di Ben Tara in lungolinea da posto 2! 16-20 A rete la battuta di capitan Giannelli.

