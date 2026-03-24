LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 23-25 gli umbri si prendono il primo set con un po’ di fatica

Nel match di volley valido per la Champions League 2026, la squadra di Perugia ha conquistato il primo set contro le guaguas di Las Palmas con il punteggio di 23-25. La partita si sta giocando in diretta e gli umbri hanno ottenuto il vantaggio dopo una fase combattuta. È in corso l’aggiornamento della cronaca in tempo reale, con l’altra sfida tra Conegliano e Novara che inizierà alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 1-1 Giocata furba di De Amo che risolve una ricezione un po’ lunga con un tocco vincente di seconda. 0-1 Comincia con un super muro di Plotnytskyi su Walla il secondo set! SECONDO SET 23-25 Che botta di Plotnytskyi! L’ucraino prima riceve una battuta insidiosa poi attacca una parallela potentissima da posto 4 e regala il set agli umbri! 23-24 Ancora un primo tempo di Ramos! Attacco vincente verso zona 6. 22-24 Battuta bruttissima di Bruno che spara il pallone lontanissimo dal campo. Set point Perugia! 22-23 Primo tempo molto potente di Ramos! Punto Las Palmas che rimane attaccato a Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 23-25 gli umbri si prendono il primo set con un po’ di fatica Articoli correlati Leggi anche: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 1-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 26-24 gli umbri faticano, ma si prendono il primo set Leggi anche: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-19 gli umbri alzano il ritmo! Altri aggiornamenti su LIVE Guaguas Las Palmas Perugia 0 1... Temi più discussi: LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: attenzione agli spagnoli guidati da Juantorena; Quarti, andata | Guaguas Las Palmas - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League: Perugia a Las Palmas per l'andata dei quarti; Live Mladost Zagabria - Budva - CEV Champions League uomini: Punteggi & Highlights Pallavolo - 26/09/2024. LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri cercano la vittoria per mettere un piede in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 7-10 BEN TARA! Muro di Perugia che dice no ... oasport.it Guaguas Las Palmas-Perugia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingOggi martedì 24 marzo (ore 20.00) si gioca Guaguas Las Palmas-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Dopo aver ... oasport.it LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata in Spagna contro Juantorena - x.com Guaguas Las Palmas 24 marzo 20:00 Gran Canaria Arena Sky Sport e DAZN #BlockDevils - facebook.com facebook