LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 26-24 gli umbri faticano ma si prendono il primo set

Perugia conquista il primo set contro Guaguas Las Palmas nella partita di Champions League volley 2026. Gli umbri hanno faticato, ma alla fine riescono a portarsi a casa il parziale 26-24. La sfida continua a essere molto combattuta, con punti decisivi che arrivano da entrambe le squadre. Juantorena trova il punto con la parallela, mentre Russo si distingue per un tocco intelligente in un momento complicato. La partita si fa appassionante, e i tifosi sono in attesa di vedere come evolverà il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 111-12 Juantorena trova il punto con la parallela da posto 4! 11-11 Russo è molto intelligente a risolvere un’alzata di primo tempo non perfetta con un tocco appoggiato oltre il muro! 10-11 Pesta la linea al servizio Plotnytksyi. 10-10 Primo tempo profondo di Russo verso zona 6! 9-10 Ben Tara manda largo il suo attacco in diagonale stretta. 9-9 Si infila fra muro e rete il primo tempo di Spencer! Il centrale trova il primo punto della serata. 9-8 Walllison da posto 4 in parallela! Continua a martellare il brasiliano! 9-7 Plotnytskyi aggira il muro a tre e trova la linea di zona 1 con il lungolinea! 8-7 Juantorena torna a far punti con il mani fuori vincente trovato dalla pipe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 1-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 26-24 gli umbri faticano, ma si prendono il primo set Approfondimenti su Perugia Guaguas LIVE Las Palmas-Perugia 1-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri cedono il 3° set Segui in tempo reale la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026. LIVE Las Palmas-Perugia 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri risolvono in rimonta il 1° set Segui in tempo reale la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Perugia Guaguas Argomenti discussi: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativa; Guaguas Las Palmas - VK Lvi Praha in Diretta Streaming | DAZN IT; CHAMPIONS, DOMANI SERA IL RITORNO CON LAS PALMAS, ISHIKAWA: SCENDIAMO IN CAMPO CON LA GIUSTA MENTALITA’; Perugia hosting Las Palmas. LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley fra Sir ... oasport.it Perugia-Guaguas Las Palmas oggi, Champions League volley 2026: orario, canale, streamingAl Pala Barton Energy, la Sir Susa Scai Perugia ritrova il Guaguas Las Palmas nella quarta giornata del Girone C di Champions League, in una sfida che ... oasport.it LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativa - x.com «Osmany Juantorena torna protagonista al PalaBarton, ma stavolta da avversario. » Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle 20. 30, la Champions League di volley maschile offre uno scontro interessante: Perugia ospita il Guaguas Las Palmas per la qu - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.