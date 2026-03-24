LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un quintetto in fuga a 120 km dall’arrivo

Oggi si corre la tappa del Giro di Catalogna 2026, con un quintetto in fuga a circa 120 km dall’arrivo. A 110 km dal traguardo si avvicina lo sprint intermedio di Peralada. La corsa prosegue tra continui tentativi di fuga e schieramenti in vista dello sprint finale. La situazione attuale vede un gruppo compatto che monitora le diverse azioni dei battistrada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:35 110 km all’arrivo, ci avviciniamo allo sprint intermedio di Peralada. 14:32 La Lotto Intermarchè è alla ricerca della vittoria numero 800 da quando partecipa a corse professionistiche. 14:29 Due minuti e 20 secondi di margine per i cinque battistrada. 14:26 Finale di tappa che sembra disegnato nuovamente per uno sprinter esplosivo e resistente come Dorian Godon (INEOS Grenadiers). Il campione francese ieri ha inscenato un gran testa a testa con un voglioso Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) e punta a fare il bis. 14:23 Prima ora di gara volata alla media di 43.6 kmh. 14:20 120 km all’arrivo di Banyoles. 🔗 Leggi su Oasport.it

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