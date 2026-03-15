LIVE Conegliano-Novara 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete cercano la fuga nel quarto set 14-12

In corso la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, valida per il campionato di A1 2026. Le venete sono avanti nel quarto set con il punteggio di 14-12, mentre in campo si sfidano le giocatrici con azioni come il pallonetto di Haak e la parallela di Tolok, entrambe protagoniste di punti decisivi. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-19 Pallonetto perfetto e laterale di Haak. 20-19 Vola Tolok e piazza la parallela potente. 20-18 In rete il servizio della russa. 19-18 Tolok supera il muro a tre di Conegliano e manda la palla in posto sei! 19-17 Grandissimo quarto set per Zhu che piazza la diagonale. 18-17 De Gennaro non riesce nel recupero sull’attacco di Herbots. 18-16 Parallela piazzata di Sillah. 17-16 Sbaglia l’attacco Haak, che manda fuori la parallela. 17-15 Colpo in seconda intenzione di Cambi. 17-14 Erroraccio di Bonifacio che manda fuori il primo tempo. 16-14 Pallonetto vincente di Haak. 15-14 Invasione a rete di Sarah Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel quarto set, 14-12 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel terzo set, 19-14 LIVE Conegliano-Novara 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano il riscatto nel terzo set, 5-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-6 Muro vincente di Tolok! 13-5 Che attacco di Sillah che di seconda intenzione trova una schiacciata... Aggiornamenti e notizie su LIVE Conegliano Novara 1 2 A1 volley... Temi più discussi: Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orari gara-1 semifinali, programma, streaming; PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; LIV Golf Hong Kong - Day 4 Featured Group 2 LIV Golf. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streamingDomenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. The Trashmen · Surfin' Bird. WARM UP CONEGLIANO NOVARA @imocovolley - @igor_volley Live Raisport & VBTV #volleyball #ilovevolley #seriea1tigotà #pallavolo facebook Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com