LIVE Conegliano-Novara 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete cercano la fuga nel terzo set 19-14

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, valida per la stagione 2026 di Serie A1. Attualmente il punteggio è di 1-1, con le venete che cercano di allungare nel terzo set, in corso 19-14. Clicca sul link per aggiornamenti continui e approfondimenti sui momenti salienti della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-16 Primo tempo di Bonifacio. 21-15 Diagonale della brasiliana, protagonista del terzo set. 20-15 Palleggio spinto di Gabi. 19-15 Primo tempo di Bonifacio. Time-out di Novara. 19-14 Parallela di Gabi. Punto confermato. Bernardi vuole vedere se la palla è entrata oppure no. 18-14 Diagonale di Haak. 17-14 Conegliano ancora a +3 con l’errore di Novara in battuta. 16-14 Imprendibile la diagonale di Tolok. 16-13 Il muro devia quel che basta l’attacco di Gabi! Time-out di Novara. 15-13 Tolok tenta la pipe ma spara completamente fuori il colpo. 14-13 Parallela vincente di Sillah. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel terzo set, 19-14 Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione nel secondo set, 8-2 Leggi anche: LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si prendono il primo set La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Conegliano-Bergamo 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere volano a Torino! 28 punti per una straripante Haak!; Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT; LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica; LIVE Novara-Milano 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: Le padrone di casa eliminano Egonu e compagne!. LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: terzo set dove regna l’equilibrio, 12-12 - 13 Tolok tenta la pipe ma spara completamente fuori il colpo. oasport.it DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato 1-1) video streaming Rai: nuova parità (oggi 4 gennaio 2026) - Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: big match al PalaVerde tra prima e terza nella classifica di volley Serie A1, per la 18^ giornata. ilsussidiario.net

Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Novara, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

DALLE 18:00 SU RAISPORT & VBTV CONEGLIANO VS NOVARA Alle 18:00 l'Imoco Volley ospiterà in casa al Palaverde la Igor Volley Novara per la 5ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà… chi si aggiudicherà i 3 punti All’andata le pantere d x.com

TIME ZONE – GAME DAY Questa sera Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano Igor Gorgonzola Novara 18:00 Conegliano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.