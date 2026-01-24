LIVE Conegliano-Novara 0-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | Pantere vicine al primo set ma la squadra di Bernardi non si arrende 20-16

Segui in tempo reale la partita di Coppa Italia di volley femminile tra Conegliano e Novara, attualmente sul punteggio di 0-0. Le Pantere sono vicine alla conquista del primo set, mentre la squadra di Bernardi mantiene alta la tensione. Per aggiornamenti in diretta, clicca sul link e resta informato su tutte le fasi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 21-19 Tolok forza l’attacco visto anche il punteggio e trova la deviazione del muro. 21-18 L’attacco di Gabi si insacca nel muro avversario. 20-18 Sbaglia la pipe Haak, che prende in pieno Bernardi! 20-17 Non sbaglia la centrale di Novara, primo tempo vincente. Secondo e ultimo time-out per Novara. 20-16 Continuano le difficoltà di Squarcini, che viene murata da Chirichella. 19-16 HAAK! Perla di De Gennaro che imposta e attacco vincente della svedese dopo un’azione bella e lottata. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Conegliano-Bergamo 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione giusta nel secondo set! 8-4Segui la diretta della partita di volley femminile tra Conegliano e Bergamo, valida per la Coppa Italia 2026.

LIVE Conegliano-Bergamo 1-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la vittoria nel terzo set! 10-5Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Bergamo, valida per la Coppa Italia 2026.

