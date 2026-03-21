LIVE Novara-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 12-25 primo set senza storia venete straripanti!

Nella partita di volley femminile tra Novara e Conegliano, il primo set si è concluso 12-25 a favore delle venete, con un ruolino di marcia senza storia. Durante il match, Ishikawa ha colpito con un mani fuori preciso sul muro avversario, mentre i tifosi sono rimasti con gli occhi puntati sul campo per tutta la durata dell’incontro. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Stavolta Ishikawa trova alla perfezione il mani fuori sul muro avversario. 3-5 Diagonale molto potente di Zhu da posto 4. 3-4 Azione in fotocopia di Novara, ma stavolta Squarcini non sbaglia! Primo tempo perfetto verso zona 1! 2-4 A rete il primo tempo staccato di Squarcini. 2-3 Ishikawa si ritrova l’alzata un po’ troppo arretrata e cerca il mani-fuori. La palla è però troppo alta e il punto va a Conegliano. 2-2 E’ brava Bonifacio ad evitare il muro e a trovare il punto con un appoggio corto in primo tempo. 1-2 Pallonetto morbido dietro il muro di Gabi che inganna le avversarie e trova il punto.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 12-25 primo set senza storia, venete straripanti! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Perugia 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-18 primo set senza patemi per le venete Leggi anche: LIVE Milano-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: primo set alle venete, 22-25 Una raccolta di contenuti su LIVE Novara Conegliano 0 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Playoff Serie A1 Tigotà – Novara spaventa Conegliano, ma le pantere ruggiscono al tie-break: rimonta da 0-2 a 3-2 e vittoria in Gara 1; Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming. LIVE Novara-Conegliano 8-14, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scappano via le venete, troppi gli errori delle padrone di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-22 Non riesce la difesa a Leonardi sull'ennesima diagonale di Gabi. 11-21 La subentrata Mims trova il punto ... oasport.it Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @igor_volley e @imocovolley di Gara 2 delle Semifinali Playoff A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Novara #Conegliano #poweredbytigotà facebook LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2 - x.com