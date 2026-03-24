LIVE AS Monaco-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vincere per sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di AS Monaco-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Tutto in una notte! La squadra di Poeta si gioca il suo futuro europeo. Non c’è un domani in questa trasferta monegasca per l’Olimpia Milano. Dal Principato la squadra italiana deve uscire con un solo risultato ed è la vittoria. Questo è lo scontro diretto probabilmente decisivo per continuare a sperare in un posto ai Play-In, visto che il Monaco è avanti di due successi in classifica rispetto all’Olimpia e ha pure vinto all’andata di tre punti. Proprio il match... 🔗 Leggi su Oasport.it

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