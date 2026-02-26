LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 92-86 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sconfitta milanese che assottiglia le speranze

La partita tra Hapoel Tel Aviv e Olimpia Milano si è conclusa con un punteggio di 92-86, segnando una sconfitta per la squadra milanese. La sfida, valida per la stagione di Eurolega 2026, si è rivelata intensa e combattuta fino alla fine. La gara ha visto momenti di grande ritmo e alcune decisioni chiave che hanno influenzato l’esito finale. La cronaca si ferma qui, grazie per aver seguito l’evento.

Hapoel trascinata da uno strepitoso Elijah Bryant da 25 punti ed 8 rimbalzi. Sfiora anche la doppia Vasilije Micic, che chiude con 18 punti e 9 rimbalzi. FINISCE QUI LA PARTITA! Vince l'Hapoel Tel Aviv e per Milano le speranze di accedere ai Play-In diminuiscono sempre di più. 90-79 Blakeney segna due punti facili sul contropiede Hapoel. Timeout di Poeta, ma è praticamente finita. 88-77 Bryant è un campione e segna un grandissimo canestro dall'arco. Questa è la tripla che chiude il match. Purtroppo Milano manca due azioni per accorciare e la partita sembra ormai andare verso gli israeliani. 83.74 Ennesimo canestro che con la palla che rimbalza sul ferro sei volte ed entra. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bella reazione di Milano nella seconda metà del quarto.