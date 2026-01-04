Aggressioni in centro storico Botte e minacce ai passanti Nei guai due baby rapinatori

Recenti episodi di aggressione nel centro storico hanno coinvolto alcuni giovani che, con la scusa di chiedere una sigaretta, si avvicinavano alle vittime per minacciarle e rapinarle. Due di loro sono stati identificati e denunciati dalle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle zone più frequentate della città.

"Scusi, ha una sigaretta?". Con questa scusa, tre giovani si avvicinavano ai passanti e li bloccavano lungo la strada. Una domanda che, a primo impatto, appare innocua, ma in realtà rappresenta uno stratagemma studiato ad hoc per abbordare dei malcapitati, aggredirli e chiedere loro anche dei soldi. Ancora episodi di violenza in pieno centro storico: questa volta, nel mirino di un gruppetto di baby rapinatori, sono finiti due uomini di poco più di trent'anni. Entrambi sono stati agganciati per strada, in via Broccaindosso, con la classica scusa della sigaretta. Il seguito, invece, seppur violento in entrambi i casi, è stato diverso.

