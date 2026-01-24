Furto dall’auto minacce al proprietario e botte ai poliziotti | arrestato 24enne violento in via Torriani a Como

La polizia di Como ha arrestato un 24enne algerino senza fissa dimora, accusato di tentato furto aggravato, resistenza e violenza ai danni di agenti, oltre a irregolarità sul territorio. L’intervento è avvenuto in via Torriani, dove l’uomo avrebbe minacciato il proprietario dell’auto e aggredito i poliziotti durante l’intervento. Il soggetto, con numerosi precedenti, si trova ora a disposizione delle autorità competenti.

L’uomo, algerino senza fissa dimora, è accusato di tentato furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di essere rientrato in Italia nonostante un’espulsione La polizia di Stato di Como ha arrestato ieri pomeriggio un 24enne algerino senza fissa dimora, con molteplici precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per essere rientrato illegalmente sul territorio nazionale nonostante un’espulsione. L’uomo è stato inoltre denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia e rifiuto di fornire le generalità e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.🔗 Leggi su Quicomo.it

Minacce a passanti, danni alle auto in sosta e pugni ai poliziotti: arrestato un 24enneNella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Faenza hanno arrestato un uomo di 24 anni proveniente dalla Nuova Guinea, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

