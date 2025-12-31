Giugliano lite condominiale finisce nel sangue | donna accoltella al volto il vicino

A Giugliano, un semplice diverbio tra vicini si è concluso con un episodio di violenza, quando una donna di 31 anni ha ferito il vicino con un coltello. La Polizia di Stato ha arrestato la donna con l’accusa di lesioni personali aggravate. L’episodio evidenzia come, anche in situazioni di conflitto apparentemente banali, possano verificarsi conseguenze gravi.

Un banale diverbio tra vicini di casa si è trasformato in un grave episodio di violenza a Giugliano, dove una 31enne napoletana è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l'accusa di lesioni personali aggravate. L'intervento della Polizia in via San Nullo I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, all'interno di .

