L’Italia si è detta addio a Gino Paoli, il celebre cantautore scomparso. La politica ha espresso cordoglio, tra cui il ministro della Difesa che ha ricordato le sue canzoni come parte della cultura nazionale. La sua morte ha provocato reazioni di dolore e commozione, con molti che hanno ricordato la lunga carriera e le melodie che hanno accompagnato diverse generazioni.

L’illusione di chi ha amato la sua musica abituato a scandire nella memoria stagioni e momenti con i suoi brani più famosi, era quella di una presenza senza fine. E invece Gino Paoli se n’è andato, portando con sé quel proiettile rimasto vicino al cuore per sessant’anni, testimone muto di un’esistenza vissuta senza sconti. Una vita, la sua, che sembrava la trama di un romanzo d’altri tempi: novantuno anni di successi, provocazioni e amori assoluti. «Se amo una donna, è per tutta la vita», diceva. E lo aveva dimostrato restando legato, in un intreccio di affetti quasi inestricabile, alla prima moglie Anna Fabbri, a una giovanissima Stefania Sandrelli e alla “musa” di sempre, Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia piange Gino Paoli, la politica gli tributa un commosso addio. La Russa: “Il mondo s’è fermato, ma lui ci ha lasciato più di una canzone”

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