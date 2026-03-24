L’Italia piange Gino Paoli | addio al poeta fragile che ha cambiato la canzone italiana

L’Italia ha perso un importante cantautore nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova. Con una carriera che ha attraversato diversi decenni, ha scritto canzoni che sono diventate parte della musica italiana. Alla soglia dei novantuno anni, si è spento serenamente, circondato dall’affetto della famiglia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi apprezzava le sue composizioni e il suo stile.

“Questa notte Gino Paoli ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Con poche ma essenziali parole, la famiglia ha dato la triste notizia della scomarsa, a novantuno anni, del cantautore nato a Monfalcone il 23 settembre del 1934, e cresciuto a Genova. Un talento precoce, a cui la scuola andava stretta, che sin da giovanissimo aveva iniziato a frequentare un gruppo di amici che condividevano la sua stessa passione per la musica. Proprio con Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De Andrè, e Umberto Bindi, entra a far parte del primo nucleo della cosiddetta “scuola genovese”. Nel 1959, Paoli registra i suoi primi 45 giri che, però, non ottengono il successo sperato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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