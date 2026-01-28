Djokovic si è congratulato con Lorenzo Musetti, definendolo il migliore in campo e dicendo che avrebbe meritato di vincere. Dopo il ritiro del giovane tennista italiano, il serbo ha commentato che anche lui era pronto ad andarsene, ma ha espresso speranza che Musetti possa recuperare presto. La partita si è conclusa con un gesto di rispetto tra i due, e Djokovic ha dedicato qualche parola di incoraggiamento a Musetti, che si è ritirato per un problema fisico.

Musetti, in vantaggio di due set, esce mestamente dalla Rod Laver Arena per l'infortunio all'adduttore destro. In semifinale ci va Djokovic che, come spetta sempre al vincitore, viene intervistato sul campo. Le sue parole sono sincere: "Non so cosa dire, mi dispiace per lui. Era stato il giocatore migliore in campo, io ero pronto ad andare a casa. È stato molto sfortunato, avrebbe dovuto essere il vincitore oggi. Spero che abbia una rapida guarigione. È successo anche a me in passato, è davvero brutto". Il campione serbo, vincitore di dieci Australian Open e in semifinale per la settima volta consecutiva, aggiunge: "Doversi ritirare avanti due set a zero nei quarti di uno Slam, in totale controllo del match, è davvero una grande sfortuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic rende onore a Lorenzo: "Era il migliore in campo, avrebbe dovuto vincere lui"

Lorenzo Musetti si prepara alla sfida contro Novak Djokovic agli Australian Open.

