In carrozzina per 42 chilometri ad Atene | la festa per l' impresa di Gioele e dei suoi angeli

Gioele Imolesi e il suo team sono stati riconosciuti presso il Comune di San Mauro Pascoli per aver completato con successo la 42esima maratona di Atene lo scorso novembre. Dopo aver percorso 42 chilometri in carrozzina, la loro impresa testimonia determinazione e impegno. Questo risultato rappresenta un esempio di perseveranza, celebrando il valore della resilienza e della passione nello sport.

Il Comune premia il "Team Gioele": sei maratoneti hanno spinto il giovane sammaurese lungo il percorso più famoso del mondo Gioele Imolesi e il suo “Team” sono stati premiati, presso il Comune di San Mauro Pascoli, per aver concluso con successo la 42esima maratona di Atene lo scorso novembre. Il gruppo ha spinto la carrozzina di Gioele per i 42 km di gara, dalla città di Maratona allo stadio Panathenaic, tra fatica e salite, portandolo con gioia al traguardo. Il “Team Gioele”, come è stato definito, è composto da sei maratoneti: Monica Ricci, Paolo Dall’Acqua, Lorenzo Dall’Acqua, Danilo Paesini, Andrea Pagliarani ed Emanuele Dall’Acqua.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un premio a Gioele: maratona di 42 chilometri in carrozzinaGioele Imolesi e il suo Team sono stati premiati, presso il Comune di San Mauro Pascoli, per aver concluso con successo la 42° maratona di Atene lo scorso novembre. Il gruppo ha spinto la carrozzina ... corrierecesenate.it

