L’invenzione del lusso e del lifestyle Ne parla l’imprenditore Alberto Vignatelli

Si presenta domani alla Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele alle 18 il libro“L’invenzione del lusso. Il lifestyle secondo Alberto Vignatelli“. Imprenditore italiano di respiro internazionale e fondatore negli anni Settanta di Luxury Living Group, Vignatelli è stato una figura di riferimento nel panorama dell’interior design, capace di interpretare l’abitare come linguaggio identitario, sintesi di design, cultura e artigianato. Il libro ne racconta il percorso umano e imprenditoriale e fa scoprire al lettore un pensiero che ha contribuito a ridefinire i codici del lusso contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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