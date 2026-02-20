Peregrinatio Croce dell’amore | il simbolo realizzato con il legno dei barconi dei migranti del Mediterraneo

La “Croce dell’amore” nasce dal legno dei barconi dei migranti che attraversano il Mediterraneo. Questa scelta simbolica rappresenta le sofferenze di chi cerca una vita migliore e ha rischiato tutto in mare. Ogni pezzo di legno racconta storie di speranza e di fuga da guerra e povertà. L’opera vuole ricordare le difficoltà di chi lascia tutto alle spalle per un futuro incerto. La croce sarà esposta in diverse città, portando un messaggio di solidarietà e di rispetto.