Peregrinatio Croce dell’amore | il simbolo realizzato con il legno dei barconi dei migranti del Mediterraneo
La “Croce dell’amore” nasce dal legno dei barconi dei migranti che attraversano il Mediterraneo. Questa scelta simbolica rappresenta le sofferenze di chi cerca una vita migliore e ha rischiato tutto in mare. Ogni pezzo di legno racconta storie di speranza e di fuga da guerra e povertà. L’opera vuole ricordare le difficoltà di chi lascia tutto alle spalle per un futuro incerto. La croce sarà esposta in diverse città, portando un messaggio di solidarietà e di rispetto.
Durante la peregrinatio nelle parrocchie visitate, saranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione devoluti poi alla Capanna di Betlemme È stata realizzata con il legno dei barconi utilizzati dai migranti per attraversare il Mediterraneo e scappare da guerra e povertà. La “Croce dell’amore” ora è pronta per viaggiare e raggiungere le otto tappe del progetto di solidarietà promosso dalla Nuova libreria Bosio di Chieti, dall’associazione culturale “Teate Nostra” di Chieti in collaborazione con il nucleo volontari di protezione civile di San Giovanni Teatino. Torna la terza edizione della Peregrinatio “Croce dell’amore”: la croce visiterà alcune chiese dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
