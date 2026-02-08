Gramellini sulle gaffe dei telecronisti Rai alla cerimonia di apertura | Rossini Verdi e Bianchini viva l' Italia dei fratellini

Durante la cerimonia di apertura, i telecronisti Rai hanno combinato alcune gaffe che non sono passate inosservate. Gramellini ha commentato scherzando, notando come abbiano confuso Rossini e Verdi, e con un colpo di battuta ha detto: “Viva l’Italia dei fratellini”. Poi ha aggiunto che, secondo lui, la cosiddetta egemonia culturale della sinistra sarebbe finita proprio ieri sera. La scena ha fatto sorridere il pubblico e alimentato le discussioni sui social.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.