L’ingiustizia è uguale per tutti e ci terremo per i prossimi 20 anni questo sistema della magistratura fallimentare, giacobino, asservito alle correnti della politica e contro gli interessi del cittadino. Gli elettori hanno votato, massimo rispetto, ma il problema resta e la difesa della Costituzione nulla c’entra in questa storia. Le lezioni del referendum sono molte, penso sia un esercizio in gran parte inutile perché l’unica domanda che conta, per il centrodestra, per il governo, per Giorgia Meloni, per noi, adesso è quella del compagno Lenin: che fare? Tra i tanti spunti, il primo, il più interessante, mi sembra quello che riguarda la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'ingiustizia è uguale per tutti: nell'urna vincono meridionalismo e menzogne

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