Il costituzionalista Stefano Ceccanti, ex parlamentare del Pd, sostiene che molti elettori dem voteranno Sì alle urne. La sua opinione deriva dal fatto che la riforma proposta segue direttamente i cambiamenti alla Costituzione approvati nel 1999 dalla sinistra. Ceccanti aggiunge che questa modifica rappresenta una naturale evoluzione delle scelte politiche di quegli anni.

Professor Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare Pd, lei è a favore della riforma della giustizia. Il dibattito è ridotto allo scontro tra due tifoserie? «L’errore è stato fatto in Parlamento, perché il clima sbagliato è nato lì, da parte di tutti. Tanto più che, essendo questa riforma la conseguenza logica di quella dell’articolo 111 della Costituzione fatta insieme nel 1999, si sarebbe potuti arrivare tranquillamente a un voto di due terzi, senza referendum». «Il cambiamento col nuovo processo accusatorio e poi col nuovo articolo 111 è radicale, di modello. Non si cambia un modello radicato solo con un nuovo codice perché le persone possono continuare inerzialmente come prima. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Molti dem nell’urna voteranno Sì»

