Un lutto ha colpito il mondo dell’industria valdarnese e non solo: è scomparso improvvisamente Mauro Peruzzi, già presidente della Comev Spa, storica azienda meccanica di Montevarchi attiva dal 1958 nella produzione di torni paralleli. Fondata proprio nel 1958, Comev Spa ha saputo affermarsi nel tempo sia a livello nazionale che internazionale, diventando un punto di riferimento per officine meccaniche e industrie del settore. Un percorso costruito su innovazione continua, con l’introduzione di tecnologie avanzate e processi produttivi altamente specializzati, che hanno contribuito a consolidare la reputazione dell’azienda come eccellenza nel comparto delle macchine utensili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’industria valdarnese piange Mauro Peruzzi, numero uno di Comev

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