L’ultimo volo del numero uno | Avellino piange Carlo De Amicis

Avellino piange Carlo De Amicis, figura storica del calcio irpino. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel cuore della comunità sportiva locale. In questo articolo ricostruiamo il suo percorso e il suo contributo, ricordando un uomo che ha rappresentato con passione e dedizione i valori del calcio e della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Il calcio irpino si risveglia orfano di due figure che hanno incarnato, in epoche diverse, lo spirito del Lupo. In poche ore, la comunità biancoverde ha dovuto incassare la perdita di Carlo De Amicis, storico guardiano dei pali tra gli anni '60 e '70, e di Giancarlo Tacchi, ex attaccante spentosi a 68 anni. La storia di Carlo De Amicis con l'Avellino non è stata una semplice parentesi professionale, ma un lungo sodalizio umano e tecnico. Portiere di grande affidabilità, ha vissuto da protagonista il passaggio cruciale dal calcio semiprofessionistico alla ribalta nazionale.

