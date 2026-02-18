L’Italia piange Anna Razzi, scomparsa all’età di 86 anni. La celebre ballerina, considerata una delle più grandi figure della danza italiana, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Dopo aver danzato sul palco del Teatro alla Scala e aver guidato il corpo di ballo del San Carlo di Napoli, ha ispirato generazioni di artisti. La sua morte lascia un vuoto nel panorama culturale nazionale. La notizia si diffonde tra amici, colleghi e appassionati di danza.

Si è spenta a 86 anni Anna Razzi, figura centrale della danza italiana, già étoile del Teatro alla Scala e a lungo punto di riferimento del Teatro di San Carlo di Napoli. La notizia della scomparsa ha richiamato l’attenzione del mondo dello spettacolo e delle istituzioni culturali, che hanno ricordato una carriera costruita tra palcoscenici internazionali, disciplina artistica e attività di formazione. Nel corso della sua vita professionale, Razzi ha interpretato ruoli di primo piano nel repertorio classico e ha lavorato accanto a protagonisti della scena coreutica del Novecento, tra cui Rudolf Nureyev e Paolo Bortoluzzi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Spettacolo in lutto, l’Italia piange la sua numero uno!

L’ultimo volo del numero uno: Avellino piange Carlo De AmicisAvellino piange Carlo De Amicis, figura storica del calcio irpino.

Lutto enorme in Italia, la politica piange. Tragedia inaspettataUna notizia improvvisa scuote il mondo dell’informazione in Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.