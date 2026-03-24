Un momento di formazione, confronto e crescita per i volontari del territorio. All’incontro sulla sicurezza rivolto ai volontari del progetto " Cittadinanza attiva – Ci siamo! " e della Protezione civile, promosso dal Comune di Vaiano, hanno partecipato 35 volontari, seguendo le nozioni di base sulla sicurezza, con particolare attenzione alle attività di volontariato e agli interventi svolti sul territorio. Il corso, tenuto dal tecnico della sicurezza Andrea Macchiavelli, si è concentrato sull’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale – come guanti, occhiali, cuffie e caschi – e sulle buone pratiche da adottare durante le attività operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incontro per i volontari sulla sicurezza

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