Butterfly Effect partecipazione e commozione all’incontro sulla sicurezza stradale al Liceo

Il 20 marzo 2026, al Liceo di Arezzo, si è svolto un incontro sulla sicurezza stradale a cui hanno partecipato studenti e insegnanti. Durante l’evento, sono stati affrontati temi legati alle regole di circolazione e ai comportamenti corretti alla guida. La partecipazione è stata molto alta e alcuni interventi hanno suscitato emozioni tra i presenti.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . Si è svolto nella mattinata di giovedì 19 marzo, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “G. da Castiglione” di Castiglion Fiorentino, l’incontro “Butterfly Effect”, dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e rivolto agli studenti delle classi quinte. All’iniziativa hanno partecipato il comandante della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino M arcellino Lunghini, la consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili Beatrice Berti, Marco Vestrini delle Autoscuole Vestrini e la famiglia di Federica Canneti, la giovane castiglionese scomparsa in un tragico incidente stradale nell’ottobre del 2022, alla cui memoria è dedicata anche la Camminata delle Farfalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Butterfly Effect”, partecipazione e commozione all’incontro sulla sicurezza stradale al Liceo Articoli correlati “Butterfly Effect”, incontro sulla sicurezza stradale con gli studenti del LiceoArezzo, 16 marzo 2026 – “Butterfly Effect”, incontro sulla sicurezza stradale con gli studenti del Liceo. Sicurezza stradale al Liceo "De Luca" di Avellino, testimonianze e impegno per educare le nuove generazioniSi è tenuto questa mattina, presso l’Aula Magna del Liceo “De Luca”, un intenso incontro dedicato alla sicurezza stradale, promosso dall’AIFVS... Approfondimenti e contenuti su Butterfly Effect Discussioni sull' argomento Nel ricordo di Federica, un messaggio forte ai giovani sulla guida responsabile; Inner Vitriol – Semper Tacui. Butterfly Effect, partecipazione e commozione all’incontro sulla sicurezza stradale al LiceoArezzo, 20 marzo 2026 – Butterfly Effect, partecipazione e commozione all’incontro sulla sicurezza stradale al Liceo. Si è svolto nella mattinata di giovedì 19 marzo, nell’Aula Magna dell’Istituto ... lanazione.it Butterfly Effect è il nuovo singolo di FENICEDisponibile su tutte le piattaforme digitali Butterfly Effect, il nuovo singolo di FENICE, pubblicato per INDACO e NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia (Sony Music). Butterfly Effect è ... corrierenazionale.it Castiglion Fiorentino: “Butterfly Effect”, in ricotdo di federica - facebook.com facebook