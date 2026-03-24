L' imprenditore che non ti aspetti | in Toscana 64mila imprese straniere salvano il tessuto produttivo

Mentre le imprese italiane perdono colpi — meno 9,5% in dieci anni — quelle guidate da immigrati crescono del 28,4%. In Toscana rappresentano il 16,4% del totale, ben oltre la media nazionale. Commercio, costruzioni e manifattura i settori trainanti. Prato e Firenze le province con la concentrazione più alta. Nelle officine di Prato, nei cantieri fiorentini, nei negozi del litorale livornese. Dietro una parte consistente del tessuto produttivo toscano ci sono imprenditori nati all'estero: 64.154 in tutto, distribuiti in ogni provincia, attivi in ogni settore. Non è un dato marginale: è una colonna portante dell'economia regionale. Lo certifica il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2025, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con CNA e presentato oggi a Roma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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