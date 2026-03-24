In Toscana 64mila imprese straniere salvano il tessuto produttivo

Mentre le imprese italiane perdono colpi - meno 9,5% in dieci anni - quelle guidate da immigrati crescono del 28,4%. In regione rappresentano il 16,4% del totale, ben oltre la media nazionale. Commercio, costruzioni e manifattura i settori trainanti Nelle officine di Prato, nei cantieri fiorentini, nei negozi del litorale livornese. Dietro una parte consistente del tessuto produttivo toscano ci sono imprenditori nati all'estero: 64.154 in tutto, distribuiti in ogni provincia, attivi in ogni settore. Non è un dato marginale: è una colonna portante dell'economia regionale. Lo certifica il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2025, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con CNA e presentato oggi a Roma. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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