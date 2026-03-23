Liliana Resinovich la salma torna a Trieste II fratello | Accolta la mia richiesta potrò portarle un fiore

Tornerà a Trieste la salma di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell'ex Opp il 5 gennaio del 2022. La salma era stata riesumata per ulteriori accertamenti nel 2024 e non era mai più tornata al cimitero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA x.com