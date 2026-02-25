Il fratello di Liliana Resinovich | Dal 2024 la salma non torna a Trieste non ho mai potuto vedere il corpo

Il fratello di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa nel dicembre del 2021 e trovata morta nel gennaio 2022 a Trieste, ha spiegato a Fanpage.it che la salma della sorella non è più stata restituita ai familiari dopo la riesumazione del 2024. "Non ho neppure mai visto il suo corpo, il riconoscimento fatto tramite una foto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sit-in a Trieste per Liliana Resinovich, il fratello: “Il marito? se è indagato per omicidio c’è un motivo”Questa mattina a Trieste si è svolto un sit-in per chiedere verità e giustizia per Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2019 e trovata morta nel gennaio 2022.

Liliana Resinovich “come Serena Mollicone”: perché la salma non è ancora tornata a TriesteLiliana Resinovich è stata confrontata con il caso di Serena Mollicone perché i resti non sono ancora stati restituiti a Trieste.

Liliana Resinovich: Sebastiano non sta bene, si è accorto che la moglie è sparita

Temi più discussi: Claudio Sterpin, Sergio Resinovich fratello di Liliana ricorda l'amico che si è sempre battuto per la verità; Folla ai funerali Claudio Sterpin, presente anche il fratello di Liliana Resinovich: Era una brava persona; Sterpin, folla di amici e conoscenti per l'ultimo saluto. Presente ai funerali anche il fratello di Liliana Resinovich; Caso Resinovich, è morto il suo amico Claudio Sterpin: Ha sempre lottato per la verità su Lilly.

Liliana Resinovich/ Sergio: Mia sorella uccisa il 14 dicembre 2021 ed è tutta colpa di SebastianoA Chi l'ha visto si parla di Liliana Resinovich con l'intervista a Sergio, il fratello della vittima: ecco che cosa ha detto in diretta tv ... ilsussidiario.net

Resinovich, tensioni dopo la morte di Sterpin: Visintin non andrà al funerale, il fratello Sergio sìNuove tensioni e dichiarazioni contrastanti tornano a riaccendere l’attenzione sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta nel 2022 a Trieste, dopo ... thesocialpost.it

Dopo la morte di Claudio Sterpin, la famiglia di Liliana Resinovich non smette di cercare giustizia. Oggi a #Verissimo è con noi la cugina di Liliana, Silvia Radin. - facebook.com facebook

E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, aveva 86 anni x.com