Bayer presidio dei lavoratori contro i licenziamenti

I lavoratori di Bayer Pharma hanno manifestato davanti alla sede di Assolombarda per esprimere il loro dissenso contro la procedura di licenziamento collettivo che riguarda 49 dipendenti. La protesta si è concentrata sulla richiesta di evitare i licenziamenti, sottolineando l'importanza di tutela e stabilità occupazionale. La mobilitazione testimonia il desiderio dei lavoratori di trovare soluzioni che preservino i posti di lavoro e garantiscano un dialogo costruttivo.

"No ai licenziamenti Bayer". Questi i cartelli esposti ieri mattina da decine di lavoratori che si sono ritrovati davanti alla sede di Assolombarda per protestare contro la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 49 lavoratori di Bayer Pharma. Un presidio corredato ad 8 ore di sciopero e organizzato in concomitanza con l’incontro previsto nell’ambito della procedura di licenziamento. La mobilitazione è stata coordinata e sostenuta da Filctem Cgil Milano, Rsu e dai lavoratori della divisione Pharma. "Questa procedura riguarda 49 famiglie che perderanno un’entrata sicura e noi non ne capiamo la motivazione", dice Laura Zangara dell’Rsu, appena prima di varcare la soglia di Assolombarda per iniziare le trattative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bayer, presidio dei lavoratori contro i licenziamenti Leggi anche: Licenziamenti Bayer, scatta il presidio davanti ad Assolombarda: “Non capiamo la motivazione” Leggi anche: Bayer Pharma, via ai licenziamenti: lavoratori in sciopero per la riorganizzazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bayer, presidio dei lavoratori contro i licenziamenti; Bayer Pharma, 49 licenziamenti per l'azienda da 125 anni in Italia: lo sciopero; Bayer Pharma: domani a Milano sciopero e presidio; Milano, Bayer Pharma: presidio ad Assolombarda contro 49 licenziamenti improvvisi. Bayer, presidio dei lavoratori contro i licenziamenti - Questi i cartelli esposti ieri mattina da decine di lavoratori che si sono ritrovati davanti alla sede di Assolombarda per protestare contro la procedura di licenziamento ... msn.com

