Conte lo fa fuori | uno dei Big più attesi salta Inter-Napoli

Domani sera si sfideranno Inter e Napoli, due delle principali contendenti per il titolo di campione d’Italia. La partita si presenta con importanti novità di formazione, che potranno influenzare l’andamento della gara. La tensione cresce tra i tifosi e gli esperti di calcio, in attesa di scoprire come le scelte dei mister potrebbero determinare l’esito di questa importante sfida.

Cresce l'attesa per la sfida scudetto tra Inter e Napoli, in programma domenica sera: ci sono importantissime novità di formazione. Il grande giorno si avvicina. Domenica sera, alle ore 20:45, Inter e Napoli si affrontano nel big match della prima giornata del girone di ritorno di Serie A: un vero e proprio spareggio scudetto tra le due principali accreditate per la vittoria finale. I nerazzurri si presentano all'appuntamento in formissima: 5 vittorie negli ultimi 5 incontri e primo posto in classifica con 42 punti. Gli azzurri, invece, hanno racimolato 7 punti nelle ultime 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 ko) e ora sono terzi a quota 38.

