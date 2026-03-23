L’Inter ha più paura del Napoli che del Milan

Scrive Condò: "Conte sta ritrovando tutti i titolari. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Il campionato è aperto" In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso: se Allegri ha già realizzato un plus di 16 punti sulla stagione passata — complicato migliorare ancora — Conte è ancora 2 punti sotto se stesso, e sta ritrovando tutti i titolari. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto” Il Napoli di Conte e la rimonta all'Inter: ha rosicchiato sette punti in tre partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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