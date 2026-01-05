L’azione militare israeliana ha colpito obiettivi nel Libano meridionale e orientale, zone che ospitano infrastrutture di Hezbollah e Hamas. Questi interventi fanno parte delle operazioni in corso nella regione, mirate a colpire le capacità militari dei gruppi armati. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni per la stabilità della regione.

L’aviazione israeliana ha colpito aree nel Libano meridionale e orientale che ospitano infrastrutture per i gruppi militanti Hezbollah e Hamas. Gli attacchi sono avvenuti quasi due ore dopo che il portavoce militare israeliano in lingua araba, Avichay Adraee, aveva pubblicato su X avvisi secondo cui l’esercito avrebbe colpito obiettivi di Hezbollah e dei gruppi palestinesi di Hamas in due villaggi nella valle orientale della Bekaa e in altri due nel Libano meridionale. Il governo libanese discuterà del disarmo di Hezbollah durante una riunione giovedì 8 gennaio, a cui parteciperà il comandante dell’esercito, il generale Rudolph Haikal. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Israele colpisce obiettivi di Hezbollah e Hamas: il video degli attacchi

