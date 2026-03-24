Fabrice Leggeri l’eurodeputato francese di RN ed ex capo di Frontex è indagato per crimini contro l’umanità

Un giudice francese ha aperto un’indagine nei confronti di un eurodeputato del Rassemblement National, ex responsabile di un'agenzia europea di controllo delle frontiere. L’indagine riguarda accuse di complicità in crimini contro l’umanità e di tortura, a seguito di una denuncia presentata nel 2024 da un’associazione per i diritti umani. L’indagato ha ricoperto anche un ruolo di rilievo presso un’agenzia europea.

Un giudice francese ha disposto l’apertura di un’inchiesta nei confronti dell’eurodeputato del Rassemblement National, Fabrice Leggeri, per i reati di complicità in crimini contro l’umanità e di tortura, a seguito di una denuncia presentata nel 2024 dalla Lega per i diritti dell’Uomo (LDH). Lo riporta l’Agence France-Presse (AFP), ripresa da Le Monde. L’organizzazione accusa Leggeri, ex direttore dell’agenzia europea per il controllo delle frontiere Frontex dal gennaio 2015 all’aprile 2022, di aver tollerato o favorito pratiche che avrebbero violato i diritti dei migranti. Secondo la LDH, Leggeri avrebbe «tollerato respingimenti illegali» e,... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Bambini ucraini rapiti, le Nazioni Unite accusano Mosca di crimini contro l’umanitàIl 10 marzo una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Mosca di aver commesso “crimini contro l’umanità” deportando migliaia di... Filippine, ex presidente Duterte all’Aia. Accuse crimini contro umanitàLa Corte penale internazionale ha iniziato le udienze sui crimini attribuiti all’ex presidente filippino Rodrigo Duterte, 80 anni, durante la sua... Una selezione di notizie su Fabrice Leggeri Discussioni sull' argomento La crisi energetica colpisce l'Europa: chi ne paga il prezzo? Gli eurodeputati si scontrano sul Ring; Video. La crisi energetica colpisce l'Europa: chi ne paga il prezzo?. L’ex direttore di Frontex Fabrice Leggeri è indagato per crimini contro l’umanitàFabrice Leggeri, ex direttore di Frontex (l’agenzia dell’Unione Europea che svolge le funzioni di guardia di frontiera e costiera) ed eurodeputato del partito di estrema destra francese Rassemblement ... ilpost.it Frontex, indagine su ex capo Leggeri: accuse di crimini contro l'umanitàLa denuncia della Ldh apre un’inchiesta sull’ex capo di Frontex ... msn.com L’ex direttore di Frontex Fabrice Leggeri è indagato per crimini contro l’umanità x.com In questa nuova edizione di The Ring, trasmessa dal Parlamento europeo a Bruxelles, gli eurodeputati Fabrice Leggeri (Patriots for Europe) e Jussi Saramo (The Left) discutono della strategia energetica dell'Europa mentre le tensioni geopolitiche scuotono i - facebook.com facebook