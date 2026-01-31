Arrestato assessore | avrebbe incassato una tangente per una pratica edilizia
L’assessore all’Urbanistica di Orta di Atella, Antonio Russo, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, avrebbe incassato una tangente legata a una pratica edilizia. Russo si è dimesso dalla giunta del sindaco Antonino Santillo poco dopo aver ricevuto il provvedimento dalla guardia di finanza di Aversa. La vicenda scuote il municipio e mette in discussione la trasparenza dell’amministrazione locale.
Arresti domiciliari per l'assessore all'Urbanistica di Orta di Atella, Antonio Russo, dimessosi dalla giunta del sindaco Antonino Santillo successivamente al provvedimento notificatogli dalla guardia di finanza di Aversa.L'esecuzione del provvedimento disposto dal Gip del Tribunale di Napoli Nord.🔗 Leggi su Casertanews.it
