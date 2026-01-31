Arrestato assessore | avrebbe incassato una tangente per una pratica edilizia

Da casertanews.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore all’Urbanistica di Orta di Atella, Antonio Russo, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, avrebbe incassato una tangente legata a una pratica edilizia. Russo si è dimesso dalla giunta del sindaco Antonino Santillo poco dopo aver ricevuto il provvedimento dalla guardia di finanza di Aversa. La vicenda scuote il municipio e mette in discussione la trasparenza dell’amministrazione locale.

Arresti domiciliari per l'assessore all'Urbanistica di Orta di Atella, Antonio Russo, dimessosi dalla giunta del sindaco Antonino Santillo successivamente al provvedimento notificatogli dalla guardia di finanza di Aversa.L'esecuzione del provvedimento disposto dal Gip del Tribunale di Napoli Nord.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Assessore Russo

Roma, primario arrestato per una presunta tangente di 3mila euro da imprenditore

Arrestato in flagranza primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: ha intascato una tangente da un imprenditore 

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Assessore Russo

Corruzione, Prosperini di nuovo arrestatoMILANO - L'ex assessore regionale al Turismo e allo Sport Piergianni Prosperini è finito agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e false fatturazioni in relazione a tangenti ricevute per ... milano.corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.