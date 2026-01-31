Arrestato assessore | avrebbe incassato una tangente per una pratica edilizia

L’assessore all’Urbanistica di Orta di Atella, Antonio Russo, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, avrebbe incassato una tangente legata a una pratica edilizia. Russo si è dimesso dalla giunta del sindaco Antonino Santillo poco dopo aver ricevuto il provvedimento dalla guardia di finanza di Aversa. La vicenda scuote il municipio e mette in discussione la trasparenza dell’amministrazione locale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.