Mariano Barbacid chi è l’oncologo che avrebbe trovato una cura per il tumore al pancreas

La notizia dalla Spagna ha acceso l’interesse di tutta Europa. Si parla di un oncologo, Mariano Barbacid, che sembra aver trovato una possibile soluzione contro il tumore al pancreas. I titoli dei giornali sono pieni di entusiasmo, anche se molti li descrivono un po’ troppo sensazionalisti. Per ora, si tratta di uno studio ancora in fase iniziale, ma la scoperta ha già suscitato molte speranze tra chi combatte questa malattia.

La notizia giunta dalla Spagna ha fatto il giro d’Europa. I titoli di giornali sono un po’ sensazionalisti, al solito, e così si può leggere di “ cura per il cancro al pancreas ”. La realtà è però più sfaccettata. In effetti, però, è stata riaccesa la speranza relativa a uno dei tumori più aggressivi e difficili da trattare. Tutto merito del biochimico molecolare di fama internazionale, Mariano Barbacid. Ha infatti annunciato i risultati promettenti di una nuova strategia terapeutica applicata contro il cancro al pancreas. Per ora si resta in ambito sperimentale ma, di fatto, potremmo aver assistito a una svolta importante per la ricerca oncologica. 🔗 Leggi su Dilei.it

Un oncologo spagnolo ha scoperto una combinazione di tre farmaci che potrebbe cambiare le cose per i pazienti affetti da tumore al pancreas.

Uno studio condotto in Spagna ha fatto fare un passo avanti contro il tumore al pancreas.

