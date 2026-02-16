Saul Nanni ha condiviso pubblicamente il suo affetto per Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, durante un evento a Milano, dove hanno scattato foto insieme.

L’attore Saul Nanni svela il legame profondo con Deva Cassel e il rapporto con i suoceri famosi Il panorama. Il panorama del cinema italiano ha una nuova coppia d’oro che sta facendo sognare la Generazione Z. Saul Nanni, ventisette anni e un talento inarrestabile, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. Al centro dell’intervista c’è il sentimento profondo che lo lega a Deva Cassel, la giovane modella e attrice figlia di due icone mondiali come Monica Bellucci e Vincent Cassel. Una relazione nata sotto i riflettori ma vissuta con una semplicità sorprendente, che dura ormai da oltre due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Saul Nanni celebra l'amore per Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci

Questa settimana l’attore Saul Nanni ha parlato del suo nuovo ruolo in un film di Nicolangelo Gelormini.

