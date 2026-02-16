Saul Nanni celebra l’amore per Deva Cassel la figlia di Monica Bellucci
Saul Nanni ha condiviso pubblicamente il suo affetto per Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, durante un evento a Milano, dove hanno scattato foto insieme.
L'attore Saul Nanni svela il legame profondo con Deva Cassel e il rapporto con i suoceri famosi Il panorama. Il panorama del cinema italiano ha una nuova coppia d'oro che sta facendo sognare la Generazione Z. Saul Nanni, ventisette anni e un talento inarrestabile, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. Al centro dell'intervista c'è il sentimento profondo che lo lega a Deva Cassel, la giovane modella e attrice figlia di due icone mondiali come Monica Bellucci e Vincent Cassel. Una relazione nata sotto i riflettori ma vissuta con una semplicità sorprendente, che dura ormai da oltre due anni e mezzo.
Saul Nanni: «In La gioia interpreto un ragazzo che usa il corpo per soldi, ballo sui tacchi e mi travesto. Con Deva Cassel viviamo l’amore con naturalezza, come due ventenni. I suoceri? Monica Bellucci e Cassel sono persone come noi»
Questa settimana l'attore Saul Nanni ha parlato del suo nuovo ruolo in un film di Nicolangelo Gelormini.
''Sono innamorato'': Saul Nanni celebra in tv la sua storia d'amore con la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, e parla dei famosi genitori di leiSaul Nanni ha parlato in tv della sua storia d'amore con Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel
Saul Nanni, l'amore con Deva Cassel e il rapporto con i suoceri: La nostra è una relazione vera. Monica e Vincent sono due persone come noiGiovanissimi e bellissimi, Saul Nanni e Deva Cassel sono una delle coppie Gen Z più glamour del mondo dello spettacolo. Lui ha 26 anni ed è cresciuto a San Lazzaro di Savena con i genitori entrambi me
