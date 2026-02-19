Da Pompei a Lampedusa | il 2026 dei viaggi di Papa Leone XIV parte dai migranti

Papa Leone XIV ha deciso di partire da Pompei, dove si trova il santuario della Madonna, per celebrare il suo primo anniversario di pontificato. La scelta di questa località nasce dalla presenza di numerosi migranti che cercano rifugio e speranza. Poi si sposterà a Lampedusa, un punto simbolo delle sfide migratorie italiane, in continuità con Papa Francesco. Successivamente, toccherà a Pavia, in occasione della festa di Sant’Agostino, e infine si recherà nella Terra dei Fuochi, in ricordo dell’enciclica Laudato Sì dedicata all’ecologia. Il viaggio si concentra su temi di attualità e solidarietà.

Dal santuario della Madonna di Pompei, per il suo primo anniversario di pontificato, alla Lampedusa dei migranti, in continuità con Papa Francesco, da Pavia, per Sant'Agostino, alla terra dei fuochi nell'anniversario della Laudato sì, l'enciclica di Bergoglio dedicata all'ecologia integrale. E poi ancora Napoli e Assisi. Dopo 44 anni tornerà un Papa al Meeting di Rimini organizzato da Cl; l'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Si annuncia dunque un 2026 ricco di viaggi in Italia per Papa Leone XIV. Sono per lo più visite lampo di una o mezza giornata. Quanto basta però per entusiasmare tante diocesi e fedeli italiani che quest'anno potranno accogliere il Papa a casa loro.