Sciopero del 26 febbraio | Ita Airways cancella circa il 55% dei voli

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – “ A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di giovedì 26 febbraio della durata di 24 ore, Ita Airways si è vista costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio”. È quanto si apprende visitando il sito web ufficiale della compagnia, dove è possibile vedere la lista dei voli cancellati. Ita Airways invita pertanto “ tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto” sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 26 febbraio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre l’8 marzo 2026 chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Voli a rischio: scioperi, ITA cancella il 55% dei voli, 26 febbraio.ITA ha cancellato il 55% dei voli il 26 febbraio a causa di uno sciopero dei dipendenti.

Mercoledì 17 dicembre sciopero nel trasporto aereo: ITA Airways cancella 72 voli tra nazionali e internazionaliMercoledì 17 dicembre 2025 si preannuncia una giornata di disagi nel trasporto aereo italiano a causa di uno sciopero che coinvolge i lavoratori del settore.

Sciopero treni e aerei, da domani tre giorni di disagi: gli orari delle mobilitazioni del 26, 27 e 28 febbraioPrima il comparto aereo, poi quello ferroviario, a cui si aggiunge il trasporto pubblico locale. Febbraio si conclude con scioperi e mobilitazioni diffuse nel settore dei trasporti. Sarà ... ilmattino.it

Sciopero aerei e aeroporti giovedì 26 febbraio 2026: orari, voli garantiti, rimborsi e alternativeITA Airways: sciopero 24 ore, dalle 00:01 alle 24:00, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp. easyJet (piloti e assistenti di volo): sciopero 24 ore, dalle 00:01 alle 24:00. missionline.it

Sindacati, domani sciopero di 24 ore personale Ita Airways e Easyjet. Presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli #ANSA x.com

