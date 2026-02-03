Lele Mora non risparmia battute dure su Corona. Durante un’intervista, Mora ha commentato il rapporto tra i due, parlando di un passato condiviso ma anche di distanze crescenti. Poi ha aggiunto alcune parole pesanti, lasciando intendere che Corona ha problemi di salute. Mora ha anche rivelato con quali uomini famosi si è trovato nel suo passato, senza però entrare troppo nei dettagli. La tensione tra i due continua a salire.

Il rapporto tra Lele Mora e Fabrizio Corona resta complesso e stratificato, fatto di un passato condiviso ma anche di giudizi sempre più distanti. Ospite di Peppy Night, l’ex agente dei vip ha deciso di dire apertamente la sua sulle ultime mosse di Corona, prendendo le distanze dal progetto Falsissimo e criticando il modo in cui vengono esposte certe vicende personali, senza risparmiare parole dure né riflessioni morali. Lele Mora stronca Corona: ecco cosa ha detto. Nel corso dell’intervista, Lele Mora ha chiarito subito di non condividere le scelte dell’amico, spiegando: « Io non condividevo quasi nulla di quello che faceva Fabrizio e ancora oggi non condivido nulla di quello che fa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Lele Mora massacra Corona «Lui è malato di…», poi rivela con quali uomini famosi è stato

Approfondimenti su Lele Mora Fabrizio Corona

Daniele Interrante commenta il caso che coinvolge Alfonso Signorini, in seguito alle accuse di Fabrizio Corona.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CLAMOROSO SIGNORNI: LELE MORA ATTACCA CORONA E RIVELA. LUI MI HA..

Ultime notizie su Lele Mora Fabrizio Corona

Lele Mora contro Fabrizio Corona: Quello che sta facendo non mi piace, così fa del male alle personePur riconoscendo che ognuno è libero di scegliere il proprio percorso, Lele Mora ha voluto lanciare un messaggio chiaro: ci sono limiti che non andrebbero superati, soprattutto quando in gioco c’è la ... comingsoon.it

Fabrizio Corona e Lele Mora: Amicizia, Critiche e Rivelazioni Shock nel Mondo dello SpettacoloUn'analisi approfondita del legame tra Fabrizio Corona e Lele Mora: tra polemiche e rivelazioni nel panorama dello spettacolo. notizie.it

Peppy Night. . Tra aerei privati ed elicotteri… Costantino e Lele Mora intervistati al Peppy Night! #peppynight #lelemora #uominiedonne - facebook.com facebook