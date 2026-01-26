Francesco Renga torna a Sanremo 2026 con Il meglio di me | una nuova fase una confessione in musica

Francesco Renga torna a Sanremo nel 2026 con il brano “Il meglio di me”. La sua partecipazione rappresenta una nuova fase artistica e personale, offrendo al pubblico un’ulteriore testimonianza del suo talento e della sua capacità di emozionare attraverso la musica. La 76ª edizione del Festival di Sanremo sarà quindi un’occasione per scoprire un Renga più maturo e autentico.

Francesco Renga sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”. Il cantante tornerà da solista sul palco dell’ Ariston durante la settimana del Festival (in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 ), inaugurando di fatto un nuovo capitolo del suo percorso artistico, anche alla luce del recente ingresso in Atlantic Records Italy Warner Music Italy. Una presenza che pesa, perché Renga non è solo una voce riconoscibile: è uno degli interpreti più solidi del pop italiano contemporaneo, capace di attraversare decenni senza perdere intensità, credibilità e quell’urgenza emotiva che lo ha sempre distinto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

