‘’Lei fuori di qui…’’ Grande Fratello Vip Dario Cassini choc su Antonella Elia | inquilini e pubblico raggelati dopo quelle cose

Sembrava già tutto scritto, almeno fino a poche ore fa. Nella Casa del Grande Fratello Vip, infatti, in molti erano convinti che la rivalità destinata a dominare questa prima fase del reality sarebbe stata quella tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Una tensione annunciata, quasi inevitabile, alimentata dai precedenti tra le due e dalle aspettative del pubblico. E invece il copione, almeno per il momento, è cambiato all’improvviso. Nella notte di venerdì, infatti, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno scelto di affrontarsi e chiarire, mettendo da parte incomprensioni recenti e vecchi dissapori. Un confronto che ha spiazzato chi immaginava settimane intere di scontri frontali tra loro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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