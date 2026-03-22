Nel corso del primo weekend del Grande Fratello Vip 2026, Dario Cassini ha mostrato comportamenti considerati fuori controllo, portando alla richiesta di squalifica da parte dei responsabili del programma. La conduttrice, Ilary Blasi, ha dovuto intervenire per gestire la situazione, mentre gli ascolti del reality continuano a essere inferiori alle aspettative. La produzione sta valutando le prossime mosse in merito alla partecipazione del concorrente.

Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 2026, gli ascolti faticano a decollare e il reality di Ilary Blasi è già alle prese con il primo caso destinato a far discutere. Al centro della polemica c’è Dario Cassini, finito nel mirino del pubblico e dei social network per una serie di frasi pronunciate all’interno della Casa e ritenute da molti inappropriate. Grande Fratello Vip 2026, chiesta la squalifica per Dario Cassini. Il primo controverso episodio che vede protagonista Dario Cassini al GF Vip risale a un momento conviviale in cucina insieme ad Antonella Elia. Durante uno scambio che nelle intenzioni sembrava voler essere ironico, il comico ha rivolto alla soubrette una battuta a sfondo sessuale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Dario Cassini fuori controllo. Chiesta la squalifica

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